Самые сексуальные знаменитости старше 40 лет

Современная массовая культура возвела настоящий культ молодости и красоты. И теперь миллионы людей по всему миру вынуждены всеми правдами и неправдами стараться выглядеть как можно более юными и свежими. Парадоксально, но та же самая массовая культура подарила миру и противоядие против подобного мировоззрения. Знаменитые красотки, успевшие стать секс-символами десять а то и больше лет назад, до сих пор не теряют хватки и заставляют мужские сердца биться чаще. На собственном примере они показывают, что по-настоящему красивой женщина может быть в любом возрасте.