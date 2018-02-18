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Фев. 18, 2018
просмотры: 123

Самые сексуальные знаменитости старше 40 лет

567

Современная массовая культура возвела настоящий культ молодости и красоты. И теперь миллионы людей по всему миру вынуждены всеми правдами и неправдами стараться выглядеть как можно более юными и свежими. Парадоксально, но та же самая массовая культура подарила миру и противоядие против подобного мировоззрения. Знаменитые красотки, успевшие стать секс-символами десять а то и больше лет назад, до сих пор не теряют хватки и заставляют мужские сердца биться чаще. На собственном примере они показывают, что по-настоящему красивой женщина может быть в любом возрасте.

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