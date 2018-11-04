Сексуальная "барби-модель" довела россиян до экстаза

Модель Валерия Лукьянова, казалось бы, самая обычная девушка. Однако ее отличает от других то, что она является самой настоящей копией куклы Барби.
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