Самой сексуальной гимнасткой на ЧМ-2018 стала россиянка

В столице Катара Дохе с 25 октября по 3 ноября проходит 48-й Чемпионат мира по спортивной гимнастике 2018. Золотую медаль в личном многоборье завоевала американка Симона Байлз. Серебро досталось японке Маи Мураками. Бронза – еще у одной представительницы США Морган Хард. Россиянка Ангелина Мельникова– на пятом месте, а Ирина Алексеева – на 13-ом. Несмотря на такой отрыв от иностранок, наша спортсменка Мельникова выглядит среди своих соперниц самой сексуальной.
Певица выглядела эффектно на мероприятии
Девушка снимается в откровенной фотосессии для журнала
В Киеве прошел конкурс красоты Miss Ukraine Plus Size
Красотка показала все
Актриса является нечастой гостьей светских мероприятий
Звезды собрались в столичном кинотеатре
Фигуристка отлично выглядит и во время выступлений, и на отдыхе
В Москве простились с народным артистом
Тело женщины не оставит равнодушным
Девушка не стесняется показывать шикарные формы
Интимное интервью матери повергло Уильяма в шок
Артистка призналась в своих чувствах
С момента ухода актера прошла неделя
Певица помогла мужчине в борьбе с болезнью