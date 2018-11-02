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Ноя. 2, 2018
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Самой сексуальной гимнасткой на ЧМ-2018 стала россиянка

567

В столице Катара Дохе с 25 октября по 3 ноября проходит 48-й Чемпионат мира по спортивной гимнастике 2018. Золотую медаль в личном многоборье завоевала американка Симона Байлз. Серебро досталось японке Маи Мураками. Бронза – еще у одной представительницы США Морган Хард. Россиянка Ангелина Мельникова– на пятом месте, а Ирина Алексеева – на 13-ом. Несмотря на такой отрыв от иностранок, наша спортсменка Мельникова выглядит среди своих соперниц самой сексуальной.

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