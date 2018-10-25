Фото разрушенных ливнями кубанских сел

Мощный ливень обрушился на Краснодарский край. Два человека погибли и трое пострадали из-за разгула стихии. Судьба одного человека до сих пор остается неизвестной. Жители нескольких поселков эвакуированы, их дома разрушены.
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