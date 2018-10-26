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Окт. 26, 2018
просмотры: 123

Рак изменил Караченцова до неузнаваемости

567

Дни.ру собрали последние снимки артиста. На них видно, как изменился кумир миллионов из-за тяжелой болезни. Но он мужественно боролся с онкологией.

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