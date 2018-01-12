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Янв. 12, 2018
просмотры: 123

Горячие пожарные потеребили своих пушистиков

567

Календарь австралийских пожарных был впервые опубликован в 1993 году в поддержку фонда детских больниц для финансирования научных исследований в сфере лечения детских ожогов. В настоящее время календарь отмечает свое 25-летие и занимается жизненно важным финансированием многочисленных благотворительных организаций по всей Австралии, сообщается на официальном сайте организации. Красивым парням из австралийских пожарных частей удалось собрать уже 2,3 миллиона долларов, отмечается на страничке Календаря в Facebook.




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