70-летняя украинская модель похвасталась красотой

На Украине становится все популярнее 70-летняя модель Галина Герасимова. Ее зовут участвовать в известных ток-шоу, о ней говорят в Сети.

Недавно она похвасталась красотой в беседе с журналистами. "Я люблю жизнь, люблю людей, стараюсь помогать людям и делать так, чтобы прекрасно было всем", – раскрыла секрет успеха она. Dni.Ru собрали лучшие снимки престарелой модели.