70-летняя украинская модель похвасталась красотой

На Украине становится все популярнее 70-летняя модель Галина Герасимова. Ее зовут участвовать в известных ток-шоу, о ней говорят в Сети.
Недавно она похвасталась красотой в беседе с журналистами. "Я люблю жизнь, люблю людей, стараюсь помогать людям и делать так, чтобы прекрасно было всем", – раскрыла секрет успеха она. Dni.Ru собрали лучшие снимки престарелой модели.
Эти фото заставили женщин вспотеть
Актриса предстала в новом имидже
Супруга закатила скандал из-за провокационного видео
Знаменитый артист скончался на 82-м году жизни
Супруге принца Уильяма исполнилось 36 лет
Актриса появилась на красной дорожке престижной кинопремии
Спортсменка и молодая мама Ульяна Донскова радует подписчиков демонстрацией своей растяжки
Звезды похвастались в соцсетях новогодними нарядами
Артист отмечает день рождения
Ксюша очень изменилась с годами
Поющая ведущая сделала важное объявление
Музыкальный продюсер расставил точки над i
Знаменитости выразили свои соболезнования
Супруги буквально сияют от счастья