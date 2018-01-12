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Янв. 12, 2018
просмотры: 123

70-летняя украинская модель похвасталась красотой

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На Украине становится все популярнее 70-летняя модель Галина Герасимова. Ее зовут участвовать в известных ток-шоу, о ней говорят в Сети.

Недавно она похвасталась красотой в беседе с журналистами. "Я люблю жизнь, люблю людей, стараюсь помогать людям и делать так, чтобы прекрасно было всем", – раскрыла секрет успеха она. Dni.Ru собрали лучшие снимки престарелой модели.

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