Мажоры встретили Новый год в окружении вызывающей роскоши

Золотая молодежь продолжает пробовать на прочность нервы общественности, не просто не скрывая своих денег, но и намеренно демонстрируя неоправданно высокие траты и возможность получить все, чего только пожелает их душа. Прекрасным поводом напомнить о своем высоком достатке стал Новый год. Как провели праздники юные мажоры можно посмотреть в галерее Dni.Ru.