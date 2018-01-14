Мажоры встретили Новый год в окружении вызывающей роскоши

Золотая молодежь продолжает пробовать на прочность нервы общественности, не просто не скрывая своих денег, но и намеренно демонстрируя неоправданно высокие траты и возможность получить все, чего только пожелает их душа. Прекрасным поводом напомнить о своем высоком достатке стал Новый год. Как провели праздники юные мажоры можно посмотреть в галерее Dni.Ru.
Александр Головин отмечает 13 января 29-летие
Бабуля становится все популярнее в Сети
Эти фото заставили женщин вспотеть
Актриса предстала в новом имидже
Супруга закатила скандал из-за провокационного видео
Знаменитый артист скончался на 82-м году жизни
Супруге принца Уильяма исполнилось 36 лет
Актриса появилась на красной дорожке престижной кинопремии
Спортсменка и молодая мама Ульяна Донскова радует подписчиков демонстрацией своей растяжки
Звезды похвастались в соцсетях новогодними нарядами
Актер боится быть убитым
На Первом канале показали последнее интервью актера
Ближайшие три месяца Нелли Ермолаева планирует провести в Майами
Снимки попали в интернет без ее ведома