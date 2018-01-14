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Янв. 14, 2018
просмотры: 123

Мажоры встретили Новый год в окружении вызывающей роскоши

567

Золотая молодежь продолжает пробовать на прочность нервы общественности, не просто не скрывая своих денег, но и намеренно демонстрируя неоправданно высокие траты и возможность получить все, чего только пожелает их душа. Прекрасным поводом напомнить о своем высоком достатке стал Новый год. Как провели праздники юные мажоры можно посмотреть в галерее Dni.Ru.

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