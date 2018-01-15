Красивая вдова улыбалась на прощании с Державиным

Сегодня, 15 января, в Театре сатиры прошла церемония прощания с прославленным актером Михаилом Державиным. На панихиде собралось множество знаменитостей. Однако особо пристальное внимание СМИ привлекли дочь Державина Мария и его вдова Роксана Бабаян. Артистка выглядела великолепно в черном наряде и со стильной укладкой. А некоторым особо наблюдательным фотографам даже удалось снять Роксану с гримасой на лице, похожей на улыбку.