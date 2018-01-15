Молодящаяся Казарновская утерла нос располневшей Стриженовой Дроздова и Серебряков блеснули на премьере Устюгова бросили в бассейн к брюнетке Демидовой досталось за Серебренникова

Самое читаемое

Фадеев рассказал о свадьбе с Наргиз
68-летнюю Пугачеву в гостях у Навки подняли на смех за нелепый вид
Близких Табакова лишили надежды
Голую обделавшуюся Аршавину вышвырнули из самолета
Бандиты напали на пьяную Гузееву
партнеры
Понедельник 15 января
Лента новостей
14:20
Пьяный водитель влетел в толпу подростков под Астраханью
14:17
Регионы помогут предприятиям-банкротам
14:12
Что будет модно в 2018 году
14:10
НЛО ворвались в прямой эфир американского телеканала (видео)
14:04
Раскрыты жуткие последствия глобального потепления
14:00
Умерла советская фигуристка
13:56
Лавров осадил провокатора Цымбалюка
13:52
Напавшего на бывшую жену Малинина Шепелева назвали овчаркой
13:46
Селезнева о близости с Державиным: Так стыдно
13:44
Поклонская высказалась о "мощах Ленина"
13:35
Леденящий душу рассказ раненного в Перми четвероклашки
13:16
Психологи объяснили трагедию в пермской школе
13:08
"Я не поеду, а зачем?": мать отказалась навестить организатора резни в Перми
13:04
Красивая вдова улыбалась на прощании с Державиным
12:54
Кто виноват в бойне в пермской школе?
12:47
Что принес 2017 год дорогам Москвы и Подмосковья
12:35
Народ бежал от гроба с Державиным
12:33
Чай в пакетиках вызывает рак и бесплодие
12:19
Пожертвовала собой: учительница героически спасла детей от отличника с ножом
12:19
Народная артистка обвинила Немоляеву в лицемерии и рассказала о ее тайном романе
12:16
В Петербурге пятилетний ребенок провалился в канализацию
11:53
Лазарев в обнимку с известной актрисой и двумя малышами: Моя любовь
11:47
Беременность оказалась опасной для женского мозга
11:39
"Беременную" 11-летнюю девочку отправили на химиотерапию
11:27
Число пострадавших при резне в пермской школе возросло до 15
11:24
Винокур разрыдался у гроба Державина
11:08
Жуткие фото и видео с места расправы над школьниками
11:07
Устроившего резню в пермской школе отличника вдохновили американцы
10:43
Звезда "Дома-2" с комом в горле рассказала о тяжелой болезни
10:18
Опубликовано видео эвакуации из зависшего над пропастью самолета
10:09
Неузнаваемая Догилева попала в психиатрическую больницу
10:01
Подробности нападения на детей в пермской школе
09:56
Фестиваль КВН в Сочи омрачила украинская провокация
09:48
В Москве квартиру безработного обокрали на 50 миллионов
09:37
Оскандалившаяся Аршавина осталась без детей и мужа
09:35
Врач лишилась работы из-за полуголого танца на корпоративе
09:32
Люди в масках захватили заложников в школе в Перми
09:25
На Киевском шоссе под Москвой произошло смертельное ДТП
09:06
Невеста утопила жениха за развратное предложение
09:04
Появился "убийца" iPhone X
09:03
В Багдаде прогремели два мощных взрыва
09:00
На Ямале полностью сгорел приют для животных
08:50
Тело 14-летней школьницы нашли на улице
08:50
Тарасов раскошелился на шикарную свадьбу с беременной Костенко
08:39
У станции метро в Москве грузовик попал в смертельное ДТП
08:28
Поддержавший Россию Порошенко оказался предателем Украины
08:28
Пьяный шаман попался на краже металлолома
08:24
Какой будет погода в крещенскую ночь
08:21
У избитой любовницы известного актера нашли опухоль мозга
08:10
Россия нашла способ отомстить за позор на Олимпиаде
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Цымбалюк-Романовская: Дочь Джигарханяна покончила с собой
Малахов шокировал Шурыгину подлостью
Мария Захарова объяснила появление своих развратных фото
Корчевников: Я сам себе противен
Диану Шурыгину обвинили в оказании секс-услуг
Бузова со слезами обратилась к жене Тарасова
ФОТОРЕПОРТАЖИ
Янв. 15, 2018
просмотры: 123

Красивая вдова улыбалась на прощании с Державиным

567

Сегодня, 15 января, в Театре сатиры прошла церемония прощания с прославленным актером Михаилом Державиным. На панихиде собралось множество знаменитостей. Однако особо пристальное внимание СМИ привлекли дочь Державина Мария и его вдова Роксана Бабаян. Артистка выглядела великолепно в черном наряде и со стильной укладкой. А некоторым особо наблюдательным фотографам даже удалось снять Роксану с гримасой на лице, похожей на улыбку.

поделиться

комментарии

Мажоры встретили Новый год в окружении вызывающей роскоши

Юные богачи не привыкли прятать от мира свое состояние

567

Главная звезда сериала "Кадетство" изменилась до неузнаваемости

Александр Головин отмечает 13 января 29-летие

567

70-летняя украинская модель похвасталась красотой

Бабуля становится все популярнее в Сети

567

Горячие пожарные потеребили своих пушистиков

Эти фото заставили женщин вспотеть

567

Юлия Снигирь изменилась до неузнаваемости

Актриса предстала в новом имидже

567

Аршавин променял жену на сексуальную модель

Супруга закатила скандал из-за провокационного видео

567

Каким запомнится актер Михаил Державин

Знаменитый артист скончался на 82-м году жизни

567

Беременная Кейт Миддлтон покорила своим видом после обнажения

Супруге принца Уильяма исполнилось 36 лет

567

Джоли спрятала живот на "Золотом глобусе"

Актриса появилась на красной дорожке престижной кинопремии

567

Олимпийская чемпионка побила Волочкову

Спортсменка и молодая мама Ульяна Донскова радует подписчиков демонстрацией своей растяжки

567

загрузить ещё

Шоу-бизнес

Лазарев в обнимку с известной актрисой и двумя малышами: Моя любовь

Певец обнародовал нежное фото
Шоу-бизнес

Напавшего на бывшую жену Малинина Шепелева назвали овчаркой

Певица эмоционально высказалась о телеведущем

Политика

Поддержавший Россию Порошенко оказался предателем Украины
Россия нашла способ отомстить за позор на Олимпиаде
Страшные тайны: Ангела Меркель
Трамп заставил журналиста материться в эфире

Шоу-бизнес

Напавшего на бывшую жену Малинина Шепелева назвали овчаркой
Народная артистка обвинила Немоляеву в лицемерии и рассказала о ее тайном романе
Лазарев в обнимку с известной актрисой и двумя малышами: Моя любовь
Звезда "Дома-2" с комом в горле рассказала о тяжелой болезни

Проишествия

Опубликовано видео эвакуации из зависшего над пропастью самолета
Невеста утопила жениха за развратное предложение
Запертого в холодильнике мясника спасла большая колбаса
В Голландии муж-тиран расчленил красавицу из России

Lifestyle

Селезнева о близости с Державиным: Так стыдно
Народ бежал от гроба с Державиным
Винокур разрыдался у гроба Державина
Что стало с актрисой Анастасией Вертинской
Общество

Мария Захарова объяснила появление своих развратных фото

Снимки попали в интернет без ее ведома
Шоу-бизнес

Малахов шокировал Шурыгину подлостью

Юная красавица поражена тем, что ее насильника пригласили в шоу к Андрею Малахову
Шоу-бизнес

У избитой любовницы известного актера нашли опухоль мозга

Женщина рассказала о своем диагнозе
Культура

Винокур разрыдался у гроба Державина

Юморист рассказал о худшей роли актера

Гороскоп

Гороскоп с 15 по 21 января 2018 года
Зара подарит девочку
Влиятельный поклонник Волочковой поразил богатством
Фадеев оставил Наргиз без секса

Фоторепортажи

Мажоры встретили Новый год в окружении вызывающей роскоши
Главная звезда сериала "Кадетство" изменилась до неузнаваемости
70-летняя украинская модель похвасталась красотой
Горячие пожарные потеребили своих пушистиков

Спорт

Жена Павла Мамаева превратилась в скелет
Серена Уильямс испытывает мучения после свадьбы с армянином
Месси унизил победившего рак футболиста
Боксера Ковалева признали предателем за видео с солдатами ВСУ

Регионы

"Я не поеду, а зачем?": мать отказалась навестить организатора резни в Перми
Врач лишилась работы из-за полуголого танца на корпоративе
Подавившаяся презервативом путана шокировала жуткой смертью
Безумные регионы: голодный солдат сжег БТР
© 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru