Каким запомнится актер Михаил Державин

10 января не стало знаменитого советского и российского актера Михаила Державина. Последние годы он боролся с тяжелой болезнью.
Державин сыграл десятки ролей в театре кино. Долгие годы служи в Московском академическом театре сатиры. В 1970-х годах вел юмористическую телепередачу "Кабачок "13 стульев". В 1989 году ему было присвоено звание народного артиста РСФСР.
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