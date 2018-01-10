Каким запомнится актер Михаил Державин

10 января не стало знаменитого советского и российского актера Михаила Державина. Последние годы он боролся с тяжелой болезнью.

Державин сыграл десятки ролей в театре кино. Долгие годы служи в Московском академическом театре сатиры. В 1970-х годах вел юмористическую телепередачу "Кабачок "13 стульев". В 1989 году ему было присвоено звание народного артиста РСФСР.

