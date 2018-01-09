Джоли спрятала живот на "Золотом глобусе"

В ночь с 7 на 8 января по московскому времени в Лос-Анджелесе состоялось вручение престижной кинонаграды "Золотой глобус". По красной дорожке прошлось множество знаменитостей, однако особое внимание привлекла актриса Анджелина Джоли. Голливудская дива вышла в свет в черном наряде с фантазийной драпировкой на животе.
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