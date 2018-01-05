Олимпийская чемпионка побила Волочкову

Благодаря своим незабываемым фотографиям на шпагате Анастасия Волочкова заработала себя репутацию дамы, способной раздвинуть ноги как угодно широко и в любом месте. Однако теперь у нее появился сильный конкурент. 25-летняя олимпийская чемпионка по художественной гимнастике в групповом многоборье Ульяна Донскова может похвастаться не только чудесным ребенком, но и выдающейся растяжкой. Умение закинуть ногу вертикально вверх она с удовольствием демонстрирует на своей странице в Instagram. Полюбоваться на гибкую красотку можно в галерее Dni.Ru.
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