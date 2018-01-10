Умер актер Михаил Державин

Актер Михаил Державин скончался в Москве. Ему был 81 год.



"После продолжительной тяжелой болезни сегодня скончался народный артист России Михаил Державин", – рассказал представитель Театра сатиры. Информацию подтвердила вдова актера Роксана Бабаян.

Державин на протяжении нескольких лет страдал от ишемической болезни сердца, пишет "Газета.ru". Недуг мешал актеру полноценно наслаждаться жизнью и заниматься любимым делом.

В начале июня 2017 года у него случился сердечный приступ. Артист долгое время лежал в больнице – даже свой 81-й день рождения встретил в компании медиков.

Державин был ведущим актером Театра сатиры. Он получил несколько орденов, в том числе "За заслуги перед Отечеством" III и IV степени. В 1989 году ему было присвоено звание народного артиста РСФСР.

Телезрители запомнят Михаила Державина по ролям в комедиях "Моя морячка", "Трое в лодке, не считая собаки", "Бабник", "Жених из Майами". Кроме того, в 1970-х годах он вел юмористическую телепередачу "Кабачок "13 стульев".