Мускулистого Воробьева сняли в мокрых трусах

Певец Алексей Воробьев прибыл в Сочи, где проходит музыкальный фестиваль "Новая волна". Артист, который в юности серьезно занимался футболом, продемонстрировал свою технику во время традиционного матча между именитыми звездами и участниками конкурса, а также отдохнул возле бассейна. Особое внимание Алексей привлек к себе, когда снял майку и продемонстрировал роскошное мускулистое тело.