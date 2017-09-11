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Сен. 11, 2017
просмотры: 123

Мускулистого Воробьева сняли в мокрых трусах

567

Певец Алексей Воробьев прибыл в Сочи, где проходит музыкальный фестиваль "Новая волна". Артист, который в юности серьезно занимался футболом, продемонстрировал свою технику во время традиционного матча между именитыми звездами и участниками конкурса, а также отдохнул возле бассейна. Особое внимание Алексей привлек к себе, когда снял майку и продемонстрировал роскошное мускулистое тело.

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