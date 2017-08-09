Путин шепнул шутку на ушко Овечкину

В Сочи состоялся VIII международный турнир по профессиональному боевому самбо "Плотформа S-70". Среди гостей турнира было много известных личностей, в том числе президент России Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев.
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