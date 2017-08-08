Откровенные фотографии новой пассии Абрамовича

Многие СМИ подозревают олигарха в связи с бизнес-вуман Надеждой Оболенцевой, которая не так давно развелась с состоятельным мужем, предпринимателем Айратом Исхаковым. В то время, пока в Сети не умолкает шумиха о возможных отношениях Романа и Надежды, девушка делится с подписчиками снимками с отдыха на итальянском курорте. По микроблогу брюнетки можно сделать вывод, что она с удовольствием выставляет на всеобщее обозрения фотографии не только живописных пейзажей, но и своих весьма привлекательных округлостей. Dni.Ru сделали подборку наиболее "сочных" снимков Надежды.
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