Российские спортсменки с самыми горячими фигурами

Благодаря видео, снявшему со спины чемпионки по плаванью Юлии Ефимовой девушка получила почетный титул "лучшая попа в российском спорте". Журналисты обращали внимание на фигуру спортсменки и раньше. Dni.Ru решили собрать фотографии красавиц из мира российского спорта, которые заслуживают внимания ничуть не меньше.