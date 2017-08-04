Российские спортсменки с самыми горячими фигурами

Благодаря видео, снявшему со спины чемпионки по плаванью Юлии Ефимовой девушка получила почетный титул "лучшая попа в российском спорте". Журналисты обращали внимание на фигуру спортсменки и раньше. Dni.Ru решили собрать фотографии красавиц из мира российского спорта, которые заслуживают внимания ничуть не меньше.
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