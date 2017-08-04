"Русская Джоли" соблазняет Сеть шикарным телом

В соцсети Instagram на модель Галинку Миргаеву подписаны более 2,3 миллиона пользователей. А все потому, что девушка невероятно похожа на голливудскую актрису Анджелину Джоли. Однако помимо пухлых губ и утонченных черт лица, природа наградила россиянку роскошной фигурой.