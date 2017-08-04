"Русская Джоли" соблазняет Сеть шикарным телом

В соцсети Instagram на модель Галинку Миргаеву подписаны более 2,3 миллиона пользователей. А все потому, что девушка невероятно похожа на голливудскую актрису Анджелину Джоли. Однако помимо пухлых губ и утонченных черт лица, природа наградила россиянку роскошной фигурой.
Актриса без одежды наделала шума
Актер мог стать причиной разногласий Джоли и Джона Войта
Несмотря на комплексы, дизайнеры оценили необычную внешность Ребекки Хегард
Строители любви сильно изменились после ухода со скандального телепроекта
Пара закатила шикарную вечеринку на ранчо в Калифорнии
Самые эпичные кадры с Дня ВДВ-2017
Телеведущая не комментирует отношения с супругом
Модели, представляющие продукцию компании, пользуются неимоверным успехом
Артист устроили негласное соревнование на самое смелое платье
Свадьба состоялась в Италии, на живописном курорте амальфитанского побережья Равелло
Красавица рассказала о тяжелой доле знаменитых людей
Ксюша стала ведущей новой "Фабрики звезд"
Китай осудил принятый конгрессом США закон
Актер ответил на вопрос о свадьбе