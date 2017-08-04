Проблемные дети знаменитостей

Вместе со славой в жизнь артиста приходит и пристальное внимание репортеров. В общем доступе оказывается не только

подноготная звезды, но и жизнь его родных и близких. Не всякому ребенку удается укрыться от взглядов папарацци, но в еще худшее положение попадает сама звезда, если ее дитятко вдруг оказывается нарушителем закона или общественного порядка.

Dni.Ru собрали несколько наиболее интересных случаев, когда дети актеров и актрис заставляли родителей краснеть.