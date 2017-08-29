Что вытворяла Шарапова в новом платье

Российская теннисистка блестяще вернулась на турниры Большого шлема, обыграв в первом круге вторую ракетку мира румынку Симону Халеп в трех партиях – 6:4, 4:6, 6:3. После окончания поединка Мария не смогла сдержать эмоций.