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Авг. 29, 2017
просмотры: 123

Что вытворяла Шарапова в новом платье

567

Российская теннисистка блестяще вернулась на турниры Большого шлема, обыграв в первом круге вторую ракетку мира румынку Симону Халеп в трех партиях – 6:4, 4:6, 6:3. После окончания поединка Мария не смогла сдержать эмоций.

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