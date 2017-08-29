Обнаженные модели без фотошопа

В Сан-Паулу проходит Неделя моды. А что может привлечь внимание модников в этом бразильском городе, как ни купальники и обнаженные модели.

На показе марки N44 были представлены самые актуальные модели будущего сезона. В новой коллекции – откровенные пляжные наряды, не оставляющие простора для воображения. Впрочем, модели в них выглядели роскошно, даже без фотошопа.