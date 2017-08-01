23-летняя россиянка вышла замуж за жениха Ирины Шейк

Итальянский миллионер Валерио Морабито, владелец строительной компании Morabito Projects, раньше встречался с Ириной Шейк и собирался на ней жениться. Спустя десять лет, в январе 2017-го, он сделал предложение модели Victoria’s Secret из России Вите Сидоркиной. Свадьба состоялась в Италии, на живописном курорте амальфитанского побережья Равелло.