23-летняя россиянка вышла замуж за жениха Ирины Шейк

Итальянский миллионер Валерио Морабито, владелец строительной компании Morabito Projects, раньше встречался с Ириной Шейк и собирался на ней жениться. Спустя десять лет, в январе 2017-го, он сделал предложение модели Victoria’s Secret из России Вите Сидоркиной. Свадьба состоялась в Италии, на живописном курорте амальфитанского побережья Равелло.
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