Возмутительные фото Ольги Бузовой

Ведущая, певица, актриса Ольга Бузова не перестает покорять все новые вершины. Одновременно со стремительным восхождением на эстрадный Олимп она не забывает радовать своих подписчиков и другую изумленную публику провокационными фотографиями.
Вокруг фигуры Бузовой даже успела сложиться причудливая субкультура. Такие люди самым внимательным образом следят за всем, что она делает, но только затем, чтобы резюмировать – если эта девушка и покоряет какие-то вершины, то только вершины пошлости и безвкусия.
Впрочем, немало тех, кому все, что не делает восходящая звездочка отечественной эстрады, приходится по вкусу. Какие бы наряды она ни выбирала на красную дорожку, какую бы позу не занимала перед фотографом, все это вызывает живейший отклик среди самых разных людей, как бы они ни относились к Ольге Бузовой. Dni.Ru собрали воедино все снимки, которые так или иначе возбудили людей на острую дискуссию.
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