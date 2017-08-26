Сексуальная девушка-пожарный взорвала Сеть

Норвежку Ганн Нартен называют самой красивой девушкой-пожарным. Своим обаянием и смелостью она покорила интернет-пользователей по всему миру. За ее Instagram следят уже более 116 тысяч человек.
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