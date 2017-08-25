Шикарная жизнь Клаудии Шиффер

Знаменитой модели Клаудии Шиффер 25 августа исполнилось 47 лет. Dni.Ru собрали лучшие фотографии красавицы.
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