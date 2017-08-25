Яркий букет на 1 сентября

Вот и лето пролетело – на пороге 1 сентября, школьный "новый год". И если традиционный атрибут обычных новогодних праздников – елка, то новый учебный год всегда отмечен пестрым изобилием ярких букетов. Цветы на 1 сентября могут быть самыми разнообразными, а дарить букеты своим учителям давно стало традицией .