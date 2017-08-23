Сильно похудевшая Юлия Снигирь вышла в свет

В одном из столичных кинотеатров прошла премьера фильма Анны Меликян "Про любовь. Только для взрослых". На мероприятии отметилось множество знаменитостей: актриса Виктория Исакова, режиссер Сергей Соловьев, актер Максим Матвеев и многие другие. Однако все внимание СМИ сконцентрировалось на актрисе Юлии Снигирь, которая крайне редко выходит в свет. Поклонники пришли к выводу, что артистка, не так давно ставшая матерью, очень похудела, и выразили опасения на ее страничке в Instagram.