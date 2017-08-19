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Авг. 19, 2017
просмотры: 123

Звезды прощаются с Верой Глаголевой

567

В столичном Доме кино проходит прощание Верой Глаголевой. Более тысячи поклонников актрисы пришли на панихиду. Знаменитостей, среди которых были певец Иосиф Кобзон и режиссер Станислав Говорухин пускали с отдельного vip-входа.

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