Пугачева боится залезать в "гроб"

По статистике аэрофобией страдает 30 процентов населения планеты. Среди звезд тех, кто панически боится летать, тоже хватает. И ни бизнес-класс, ни частные самолеты не спасают их от паники перед полетом. Мало кто знает, что взойти на борт самолета для многих знаменитостей – настоящее испытание.
Многие из них могут преодолеть свой страх и сесть в авиалайнер, лишь выпив снотворное или сто грамм для храбрости. Dni.Ru выяснили, кто из медийных личностей с ужасом воспринимает мысль о предстоящем перелете.
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