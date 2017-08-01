Пугачева боится залезать в "гроб"

По статистике аэрофобией страдает 30 процентов населения планеты. Среди звезд тех, кто панически боится летать, тоже хватает. И ни бизнес-класс, ни частные самолеты не спасают их от паники перед полетом. Мало кто знает, что взойти на борт самолета для многих знаменитостей – настоящее испытание.

Многие из них могут преодолеть свой страх и сесть в авиалайнер, лишь выпив снотворное или сто грамм для храбрости. Dni.Ru выяснили, кто из медийных личностей с ужасом воспринимает мысль о предстоящем перелете.