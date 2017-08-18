Известная актриса поглумилась над сексуальными фото звезд

Известный комик Селеста Барбер прославилась в Сети благодаря своим пародиям на известные снимки первых красавиц из мира шоу-бизнеса. Сама актриса не обладает голливудской внешностью, зато остроумно высмеивает знаменитых див. На страницу Селесты в Instagram подписаны более двух миллионов человек.