Известная актриса поглумилась над сексуальными фото звезд

Известный комик Селеста Барбер прославилась в Сети благодаря своим пародиям на известные снимки первых красавиц из мира шоу-бизнеса. Сама актриса не обладает голливудской внешностью, зато остроумно высмеивает знаменитых див. На страницу Селесты в Instagram подписаны более двух миллионов человек.
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