Модель на восьмом месяце беременности удивила плоским животом

33-летняя американская фитнес-модель Сара Стейдж шокировала своих подписчиков тем, что на восьмом месяце беременности у нее по-прежнему плоский живот с идеально прорисованным прессом. Девушка заявила, что не намерена прекращать любимые тренировки.