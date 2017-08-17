Модель на восьмом месяце беременности удивила плоским животом

33-летняя американская фитнес-модель Сара Стейдж шокировала своих подписчиков тем, что на восьмом месяце беременности у нее по-прежнему плоский живот с идеально прорисованным прессом. Девушка заявила, что не намерена прекращать любимые тренировки.
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