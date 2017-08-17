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Авг. 17, 2017
просмотры: 123

Кровавый теракт потряс Барселону

567

В испанской Барселоне на центральной улице Рамбла водитель фургона совершил наезд на толпу. Информацию о происшествии подтвердили в местной полиции. На месте аварии работают правоохранители. Произошедшее уже квалифицировано как теракт.

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