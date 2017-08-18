Одноногая девушка показала шикарную фигуру в бикини

19-летняя Альтон Тауэрс, которая потеряла ногу два года назад, впервые решилась на то, чтобы выложить в соцсети фото со своего отдыха. Подписчики девушки восхитились тем, в какой отличной форме она находится.
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