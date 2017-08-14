Москвичи поменяли теплую одежду на бикини

Семейная драма Толстогановой Яковлева проводили в последний путь Редникова выставила приплюснутую грудь Климова с мужем произвели фурор

Самое читаемое

Корчевников убит из-за Малахова
Ушлая Собчак оставила Кудрявцеву без работы
Бондарчук сломал нос жене
Любовь Успенская начала борьбу с раком
Провокация 17-летней дочери Гузеевой взорвала Сеть (видео)
партнеры
Понедельник 14 августа
Лента новостей
14:59
Особенности флирта в отпуске
14:55
"Порно-няней" из Воронежа заинтересовалась прокуратура
14:48
Градский получил от звезды "Голоса" от ворот поворот
14:33
Тимати отказался говорить об автоскандале в Шереметьево
14:31
В РПЦ высказались о скором конце света
14:27
В московском метро поезд сошел с рельсов
14:14
Алла Пугачева стремительно теряет голос
14:08
Украинцы наплевали на языковой террор Киева
14:05
Названы полезные свойства никотина
14:01
Юный рецидивист спрятал ворованный телескоп в сарае
13:57
Анисину отругали после письма Путину
13:48
В Москве ребенок серьезно пострадал при падении из окна
13:34
У онкобольной любовницы попа из "Дома-2" выросла жуткая борода
13:33
Елизавету Боярскую замучила совесть
13:31
Москву спасли от терактов в торговых центрах
13:14
В центре Москвы обнаружили мертвого мужчину
13:14
Мустафина впервые показала дочь
13:08
Свадьба российского миллионера на Рублевке поразила роскошью
13:06
На Первом канале устроили "поминки" по Малахову
13:05
Назначено заседание суда по делу "пьяного" мальчика
12:59
АСВ ищет компромисс с пострадавшими вкладчиками "Югры"
12:42
Безвиз Порошенко добил "остатки" Украины
12:41
Енот-альпинист умилил Сеть (видео)
12:35
Баттл Oxxxymiron и Гнойного бьет рекорды популярности
12:32
Украинской журналистке устроили травлю за любовь к коллеге из России
12:21
Третий муж оказался младше Курковой на 10 лет
12:19
Бейсбольные фанаты утешили друг друга сексом в метро (видео)
11:58
Турист за пару минут выиграл 710 миллионов рублей
11:53
Главные опасности онлайн-шопинга
11:53
Чиновникам разрешат принимать дорогие подарки
11:51
Новый состав жюри шоу "Голос" вызвал разочарование
11:48
Звезда американского кино умерла после трех лет борьбы с раком
11:37
Подробности скандального ухода Корчевникова из "Прямого эфира"
11:35
В Грузии турист из России впал в кому после падения с шестого этажа
11:19
Поклонская ответила на шпильку Соловьева
11:12
Москвичи поменяли теплую одежду на бикини
11:02
Москвич получил ножевое ранение после встречи с бывшей женой
10:59
Невнимательный Трамп проморгал триумф России
10:53
Внук Пугачевой улетел из России после свадьбы
10:32
Каким будет август для курса рубля
10:26
Таинственный бункер связали с загадкой перевала Дятлова
10:23
Малахову предложили смехотворную зарплату
10:21
"Аэрофлот" отменил 20 рейсов из-за непогоды
10:21
500 млн человек предсказали гибель в ядерной войне (видео)
10:11
Автобус с людьми перевернулся в Турции
10:01
Найден новый способ кражи денег с банковских карт россиян
09:58
Подобрать ребенку спортивное занятие можно будет по Сети
09:51
В Испании задержали трех россиян после убийства итальянца (видео)
09:46
В Москве водителей попросили пересесть на общественный транспорт
09:41
Отец новой пассии Абрамовича оказался злостным должником
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Холостяку Абрамовичу сватают Бузову
Артист-неудачник жестоко расправлялся с детьми
Новый состав жюри шоу "Голос" вызвал разочарование
Джигурда поглумился над уволенной командой Малахова
Первый канал официально объявил наставников нового сезона шоу "Голос"
Андрей Малахов ждет первенца
ФОТОРЕПОРТАЖИ
Авг. 14, 2017
просмотры: 123

Москвичи поменяли теплую одежду на бикини

567

Согласно статистике, более 50-ти процентов населения столицы предпочитает проводить лето за пределами Москвы. Остальные считают, что и в городе есть, чем себя развлечь в дни знойной жары. Среди любимых мест москвичей – Парк Горького и ВДНХ. Поскольку лето в этом году пришло с запозданием, то большую часть сезона москвичи задавались вопросом, не где погреться на солнышке в пределах города, а как бы укрыться от дождя. Но, ко всеобщему счастью, по прогнозам синоптиков, август станет самым теплым летним месяцем в этом году. Dni.ru сделали подборку фотографий жителей столицы в городских зонах отдыха. 

поделиться

комментарии

Елизавету Боярскую замучила совесть

Актриса сыграла непривычную для себя роль

567

Лучшие роли актера Андрея Федорцова

Гений ролей второго плана празднует день рождения

567

Волочкова ужаснула дырявым купальником

Необычный снимок удивил пользователей Сети

567

Дмитрия Нагиева заметили на кастинге "Новой фабрики звезд"

Многие звезды пришли посмотреть на своих молодых потенциальных конкурентов

567

Соблазнительное тело Андрея Малахова

Телеведущий то и дело балует поклонников обнаженным видом на снимках

567

Новоиспеченные знаменитые мамы

Модели, певицы и телеведущие с удовольствием познают радость материнства

567

Ирина Дубцова опубликовала откровенные снимки

Певица отдыхает с сыном в Греции и охотно делится фотографиями в купальнике

567

Путин шепнул шутку на ушко Овечкину

Президент России в компании Дмитрия Медведева и многих известных хоккеистов посетил турнир по боевому самбо в Сочи

567

Откровенные фотографии новой пассии Абрамовича

Надежда Оболенцева регулярно радует подписчиков полуголыми снимками

567

Наводящие ужас живые куклы

В погоне за идеальной внешностью модели готовы на все

567

загрузить ещё

Шоу-бизнес

Новый состав жюри шоу "Голос" вызвал разочарование

Иосиф Пригожин высказался о решении оставить прежних судей

Шоу-бизнес

Подробности скандального ухода Корчевникова из "Прямого эфира"

Руководство телеканала "Россия 1" поставило ему жесткое условие

Политика

Невнимательный Трамп проморгал триумф России
Безвиз Порошенко добил "остатки" Украины
Лукашенко пожаловался на "откаты" в отношениях с Россией
Подлые США "посадят на цепь" российских дипломатов

Шоу-бизнес

Градский получил от звезды "Голоса" от ворот поворот
Алла Пугачева стремительно теряет голос
Анисину отругали после письма Путину
У онкобольной любовницы попа из "Дома-2" выросла жуткая борода

Проишествия

Москву спасли от терактов в торговых центрах
В Испании задержали трех россиян после убийства итальянца (видео)
Смертельно больная россиянка застряла в Турции
Умерла звезда "Бандитского Петербурга"

Lifestyle

Здоровье звезды фильма "Любовь и голуби" резко ухудшилось
В Сети появился трейлер британской комедии о смерти Сталина
Коллеги о последних днях звезды "Бандитского Петербурга"
Названа дата выхода новой серии мультфильма "Простоквашино"
Шоу-бизнес

Третий муж оказался младше Курковой на 10 лет

Актриса тайно вступила в брак
Общество

Свадьба российского миллионера на Рублевке поразила роскошью

Фотографии с мероприятия уже опубликованы в соцсетях
Шоу-бизнес

Анисину отругали после письма Путину

На актрису обрушились со злобными упреками

Происшествия

Москву спасли от терактов в торговых центрах

Боевики планировали устроить взрывы в местах массового скопления людей

Гороскоп

Астрологический прогноз с 14 по 20 августа
У невесты Овсиенко нашли другого мужчину
С особенной дочкой Данко случится чудо
Совет на выходные

Фоторепортажи

Елизавету Боярскую замучила совесть
Москвичи поменяли теплую одежду на бикини
Лучшие роли актера Андрея Федорцова
Волочкова ужаснула дырявым купальником

Спорт

Мустафина впервые показала дочь
Хамоватый Роналду устроил истерику в Барселоне
Кличко: Часть меня умерла
Шарапова объяснила лютую ненависть Серены Уильямс

Регионы

Таинственный бункер связали с загадкой перевала Дятлова
Под Петербургом 9-летний мальчик героически спас мать
40 кошек обглодали тело умершего пенсионера
Раскопки в Крыму закончились сенсацией
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru