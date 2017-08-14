Москвичи поменяли теплую одежду на бикини

Согласно статистике, более 50-ти процентов населения столицы предпочитает проводить лето за пределами Москвы. Остальные считают, что и в городе есть, чем себя развлечь в дни знойной жары. Среди любимых мест москвичей – Парк Горького и ВДНХ. Поскольку лето в этом году пришло с запозданием, то большую часть сезона москвичи задавались вопросом, не где погреться на солнышке в пределах города, а как бы укрыться от дождя. Но, ко всеобщему счастью, по прогнозам синоптиков, август станет самым теплым летним месяцем в этом году. Dni.ru сделали подборку фотографий жителей столицы в городских зонах отдыха.
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