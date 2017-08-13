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Авг. 13, 2017
просмотры: 123

Лучшие роли актера Андрея Федорцова

567

Знаменитому российскому актеру Андрею Федорцову 13 августа исполнилось 49 лет. Выдающийся артист запомнился зрителю по множеству ролей в отечественных фильмах и сериалах.

Чаще всего, Федорцову достаются персонажи второго плана. Dni.Ru собрали лучшие кадры из фильмов с участием актера.

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