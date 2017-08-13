Лучшие роли актера Андрея Федорцова

Знаменитому российскому актеру Андрею Федорцову 13 августа исполнилось 49 лет. Выдающийся артист запомнился зрителю по множеству ролей в отечественных фильмах и сериалах.

Чаще всего, Федорцову достаются персонажи второго плана. Dni.Ru собрали лучшие кадры из фильмов с участием актера.