Лучшие роли актера Андрея Федорцова

Знаменитому российскому актеру Андрею Федорцову 13 августа исполнилось 49 лет. Выдающийся артист запомнился зрителю по множеству ролей в отечественных фильмах и сериалах.
Чаще всего, Федорцову достаются персонажи второго плана. Dni.Ru собрали лучшие кадры из фильмов с участием актера.
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