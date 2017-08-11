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Авг. 11, 2017
просмотры: 123

Соблазнительное тело Андрея Малахова

567

Телеведущему Андрею Малахову 45 лет. Но выглядит он очень достойно – подтянутым, молодым, сексуальным и модным. "Я хожу в зал последние лет двадцать", – уверяет Андрей. Чтобы добиться хорошей физической формы, ему приходится изнурять себя постоянными тренировкам. Он посещает силовую тренировку три раза в неделю – тягает 50-килограммовые штанги. Плюс два-три раза в неделю занимается аэробными нагрузками – проводит 40 – 60 минут ходьбы на дорожке. Приучает к фитнесу и свою жену Наталью. Мол, вместе заниматься веселее 




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