Новоиспеченные знаменитые мамы

Появление ребенка на свет – всегда чудо. Но звездам приходится трудно, ведь их беременность все обсуждают, папарацци пытаются первыми узнать имя и пол новорожденного малыша, сфотографировать его лицо. И всю жизнь детям знаменитых людей приходится сложно, ведь отпрысков будет с особенным пристрастием сравнивать, оценивать.Но звезды – такие же люди. И они, как и каждый из нас, все равно стараются испытать радость материнства. Причем многие на одном ребенке не останавливаются.