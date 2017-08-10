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Авг. 10, 2017
просмотры: 123

Новоиспеченные знаменитые мамы

567

Появление ребенка на свет – всегда чудо. Но звездам приходится трудно, ведь их беременность все обсуждают, папарацци пытаются первыми узнать имя и пол новорожденного малыша, сфотографировать его лицо. И всю жизнь детям знаменитых людей приходится сложно, ведь отпрысков будет с особенным пристрастием сравнивать, оценивать.Но звезды – такие же люди. И они, как и каждый из нас, все равно стараются испытать радость материнства. Причем многие на одном ребенке не останавливаются. 

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