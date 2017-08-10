Новоиспеченные знаменитые мамы

Появление ребенка на свет – всегда чудо. Но звездам приходится трудно, ведь их беременность все обсуждают, папарацци пытаются первыми узнать имя и пол новорожденного малыша, сфотографировать его лицо. И всю жизнь детям знаменитых людей приходится сложно, ведь отпрысков будет с особенным пристрастием сравнивать, оценивать.Но звезды – такие же люди. И они, как и каждый из нас, все равно стараются испытать радость материнства. Причем многие на одном ребенке не останавливаются.
Певица отдыхает с сыном в Греции и охотно делится фотографиями в купальнике
Президент России в компании Дмитрия Медведева и многих известных хоккеистов посетил турнир по боевому самбо в Сочи
Надежда Оболенцева регулярно радует подписчиков полуголыми снимками
В погоне за идеальной внешностью модели готовы на все
Любимый актер создал на экране сотни разных образов
Певица не перестает удивлять поклонников
Судак принял у себя международный фестиваль "Генуэзский шлем"
Жуткое ДТП произошло на берегу Адриатического моря
Звезда зажгла на модном показе
Физическая форма Путина может вызывать только восхищение
Супруга оказывает значительное влияние на рейтинг президента Франции
Программу "Пусть говорят" начали делать другие люди
Стало известно о еще одном злоумышленнике
Певец недоволен пением телеведущей