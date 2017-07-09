Саммит G20 под звуки поцелуев

В Гамбурге завершился саммит G20, на котором присутствовали лидеры крупнейших мировых держав. Примечательно, что многие из них поддерживают достаточно теплые отношения друг с другом.
Об этом, в том числе, можно судить по поцелуям при встрече. Dni.Ru собрали лучшие фотографии приветствий на саммите.
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