Саммит G20 под звуки поцелуев

В Гамбурге завершился саммит G20, на котором присутствовали лидеры крупнейших мировых держав. Примечательно, что многие из них поддерживают достаточно теплые отношения друг с другом.

Об этом, в том числе, можно судить по поцелуям при встрече. Dni.Ru собрали лучшие фотографии приветствий на саммите.