Самые яркие пары на G20

В немецком Гамбурге с 7 по 8 июля 2017 года проходит саммит G20. Мировые лидеры прибыли на мероприятие в сопровождении жен или мужей, а некоторые из них прилетели в Германию даже вместе с детьми. Пока часть журналистов освещала важные решения глав государств, другие работники СМИ изучали наряды их спутников жизни.
Сегодня певице исполнилось бы 43 года
Она вновь оголила свои ноги
Российский президент стал одной из главных фигур саммита
Артистка отмечает круглую дату
Изменившаяся после родов актриса снялась без макияжа
Голландский дизайнерский дуэт Виктора Хорстинга и Рольфа Снорена вновь шокировал публику на Парижской неделе моды
Актер всеми силами пытается удержать молодость
Актриса обещала никого не обсчитывать
Со 2 по 6 июля в Париже проходит Неделя высокой моды
Актер без супруги, но с детьми вышел в свет
Из-за него на саммите остался неразрешенным вопрос по климату
Снимок был сделан в Эрмитаже
Торжество прошло через год после регистрации брака
Об этом рассказал ее муж в соцсети Instagram