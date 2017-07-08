Самые яркие пары на G20

В немецком Гамбурге с 7 по 8 июля 2017 года проходит саммит G20. Мировые лидеры прибыли на мероприятие в сопровождении жен или мужей, а некоторые из них прилетели в Германию даже вместе с детьми. Пока часть журналистов освещала важные решения глав государств, другие работники СМИ изучали наряды их спутников жизни.