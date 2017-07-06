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Июль 6, 2017
просмотры: 123

Похудевшая Снигирь удивила изможденным видом

567

Телеканал НТВ завершил съемки сериала "Оперетта капитана Крутова" с Алексеем Чадовым и Юлией Снигирь в главных ролях. Ради этой работы сильно похудевшая после родов актриса согласилась сниматься без макияжа. Она играет сотрудницу полиции Дарину Филатову.

Ее партнер Алексей Чадов перевоплотился в артиста Дениса Калугина. По сюжету, руководство МВД, курирующее сериал, в котором снимается главный герой, считает, что он недостаточно реалистичен в роли полицейского, поэтому парня отправили на "стажировку" в органы, под крыло к Филатовой, втайне мечтающей о карьере актрисы.

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