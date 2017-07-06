На неделе моды показали "распухших" девушек

Голландский дизайнерский дуэт Виктора Хорстинга и Рольфа Снорена вновь шокировали публику на Парижской неделе моды. Во время показа на подиум вышли не красавицы-модели, а куклы, будто сделанные из папье-маше.

Чернокожие куклы, блондинки с розовыми косами, куклы с прическами-ирокезами – модное шоу было больше похоже на действо из мультика-комикса. Кутюрная коллекция бренда Viktor&Rolf в этом году – это гипертрофированные пуховики, причем не только в виде классической куртки для прохладного времени года. Дизайнеры сшили из болоньевой ткани даже платья и топы.