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Июль 5, 2017
просмотры: 123

Модели показали в Париже грудь на любой вкус

567

Со 2 по 6 июля в Париже проходит Неделя высокой моды. На суд зрителей представлены главные тренды и дизайнерские находки сезона весна/лето 2017 года.

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