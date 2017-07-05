Модели показали в Париже грудь на любой вкус

Со 2 по 6 июля в Париже проходит Неделя высокой моды. На суд зрителей представлены главные тренды и дизайнерские находки сезона весна/лето 2017 года.
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