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Июль 4, 2017
просмотры: 123

Как выглядят будущие монархи

567

В современном мире по меньшей мере 30 стран, в которых власть хотя бы формально находится в руках монарха. Многие годы в этих государствах действуют законы престолонаследия. В некоторых королевствах первые в очереди на престол пока что совсем юные мальчики и девочки.

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