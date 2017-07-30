Как изменились герои "Санта-Барбары"

30 июля 1984 года на американском телевидении впервые была показана легендарная пыльная опера "Санта-Барбара". Сериал, горячо полюбившийся российским зрителем, был самым длинным в истории – он шел целых девять лет. Dni.Ru решили вспомнить любых героев картины и то, как они выглядят сейчас.