Как изменились герои "Санта-Барбары"

30 июля 1984 года на американском телевидении впервые была показана легендарная пыльная опера "Санта-Барбара". Сериал, горячо полюбившийся российским зрителем, был самым длинным в истории – он шел целых девять лет. Dni.Ru решили вспомнить любых героев картины и то, как они выглядят сейчас.
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