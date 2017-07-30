Путин принял грандиозный парад в День ВМФ

Президент России Владимир Путин принял парад в честь Дня Военно-морского флота, который ежегодно отмечается в последнее воскресенье июля. Глава государства обратился с речью к военнослужащим.

Во время выступления президент процитировал великого адмирала Павла Нахимова. "У моряка нет трудного или лёгкого пути. Есть только один путь – славный", – заявил он. Dni.Ru собрали лучшие фотографии с грандиозного парада.