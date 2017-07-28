Российская модель посмеялась над Люком Бессоном

В концертном зале "Барвиха Luxury Village" состоялась премьера фильма Люка Бессона "Валериан и город тысячи планет".Представлять новую картину прибыл сам мэтр, которому составила компанию российская модель и актриса Саша Лусс. Французский режиссер появился на премьере в прекрасном расположении духа, он с удовольствием общался с представителями прессы и даже шутил. Причем острил так точно, что Саша не смогла сдержать смеха.