Российская модель посмеялась над Люком Бессоном

В концертном зале "Барвиха Luxury Village" состоялась премьера фильма Люка Бессона "Валериан и город тысячи планет".Представлять новую картину прибыл сам мэтр, которому составила компанию российская модель и актриса Саша Лусс. Французский режиссер появился на премьере в прекрасном расположении духа, он с удовольствием общался с представителями прессы и даже шутил. Причем острил так точно, что Саша не смогла сдержать смеха.
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