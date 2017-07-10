Шикарная свадьба Овечкина и Шубской

Александр Овечкин и Настасья Шубская отметили свадьбу в подмосковной Барвихе 8 июля 2017 года, в День семьи, любви и верности. На организацию идеального торжества у них ушло чуть меньше года – хоккеист и его избранница официально оформили отношения еще 20 августа 2016 года. Свадьба оказалась грандиозной.