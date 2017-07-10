Шикарная свадьба Овечкина и Шубской

Семейная драма Толстогановой Яковлева проводили в последний путь Редникова выставила приплюснутую грудь Климова с мужем произвели фурор

Самое читаемое

Олег Яковлев "сгорел" за полтора месяца
Фадеев о "пьяном" мальчике: Больше не могу молчать
Неожиданное заявление помощницы больного раком Задорнова
Шепелев об убийстве отца Фриске
Джигурда и Анисина всех обманули
партнеры
Понедельник 10 июля
Лента новостей
16:11
Госдума поправит законопроект о курортном сборе
15:56
Украина испугалась "Маши и медведя"
15:48
Почему жена художника Глазунова покончила с собой
15:38
Москвичей предупредили об опасной погоде
15:24
Внукам Путина сделали неожиданный подарок
15:20
Труп женщины год пролежал у кладбища в новой Москве
15:17
Число обращений в приемные Медведева растет
15:07
Вера Глаголева пустилась в пляс на свадьбе дочери
15:00
Подруги Барановской накинулись на Аршавина
14:59
Регионы получат право вводить курортный сбор
14:54
Женщину с младенцем придавило ее же машиной (видео)
14:44
Корея отомстила России за Виктора Ана
14:43
Москвич десять лет держал мальчика в секс-рабстве
14:38
Прощание с Носиком пройдет 11 июля
14:38
Два вида любовников старше 30 лет
14:30
На МКС отправляют гнома и медвежонка
14:14
60-летний Юрий Стоянов о внебрачной дочери
14:14
Фанаты русского рока извалялись в грязи
14:14
Белоруссия воткнула нож в спину России
14:11
Тарасов притащил к матери очередную любовницу
14:08
Почему рухнул банк "Югра"
13:58
Володин: Средства от курортного сбора должны идти в муниципалитеты
13:46
Прототип iPhone 8 сравнили с Samsung Galaxy S8
13:40
Россиянам предложили отдохнуть в Испании бесплатно
13:32
Ревнивица избила мужа за лайки "уродинам"
13:28
Шепелев проигнорировал день рождения Фриске
13:17
Российский футболист найден мертвым в Абхазии
13:02
Отсидевший педофил устроился в McDonalds на раздачу Happy Meal
13:01
Изнасилованная Шурыгина промышляет грязным стриптизом
13:00
В Севастополе женщина до смерти закормила дочь кашей
12:55
Москвич десять дней держал тело матери в морозилке
12:53
В Москве открыт северный вестибюль станции МЦК "Кутузовская"
12:47
Скромная Володина внезапно обнажилась на отдыхе
12:38
Трамп изменился после встречи с Путиным
12:23
Порошенко дал заднюю со вступлением в НАТО
12:21
Установлена причина смерти Антона Носика
11:54
Россияне очарованы обходительностью Путина с женой Трампа
11:54
87-летняя бабушка выжила после трех дней блужданий в лесу
11:45
В Москве вернут экскурсии по строящимся станциям метро
11:39
Звезда "Дома-2" в тяжелом состоянии после 15-й пластики
11:29
На G20 спрятали украинских силовиков после встречи Путина и Трампа
11:28
Найдена первопричина разногласий либералов и консерваторов
11:27
Маша Малиновская призналась в наркомании
11:26
У жены Аршавина сдали нервы из-за Барановской
11:26
Почему не стоит доверять советам местных в турпоездках
11:22
Уединившаяся в туалете самолета парочка прославилась на весь мир (видео)
11:20
Путин пошутил о слежке за Собяниным
11:09
В Петрозаводске поджигатель уничтожил семь автобусов
10:58
Путин назвал любимую машину
10:57
Под Петербургом за надругательство над ребенком задержали электрика
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Шепелев проигнорировал день рождения Фриске
Мать Бузовой врезала подлому Тарасову
Сестра запретила говорить о Жанне Фриске
Возмутивший Путина "борзотой" директор завода пошел на крайние меры
На Пугачеву набросились из-за шумных кутежей
У жены Аршавина сдали нервы из-за Барановской
ФОТОРЕПОРТАЖИ
Июль 10, 2017
просмотры: 123

Шикарная свадьба Овечкина и Шубской

567

Александр Овечкин и Настасья Шубская отметили свадьбу в подмосковной Барвихе 8 июля 2017 года, в День семьи, любви и верности. На организацию идеального торжества у них ушло чуть меньше года – хоккеист и его избранница официально оформили отношения еще 20 августа 2016 года. Свадьба оказалась грандиозной.

поделиться

комментарии

Фанаты русского рока извалялись в грязи

Фото с "Нашествия" очень ярко иллюстрируют безумие, творившееся на фестивале

567

Саммит G20 под звуки поцелуев

Лидеры мировой политики встретились в Гамбурге

567

Самые яркие пары на G20

На саммит "Большой двадцатки" мировые лидеры прибыли вместе с семьей

567

Как растет сын Жанны Фриске

Сегодня певице исполнилось бы 43 года

567
567

Эрдоган и Си Цзиньпин окружили Путина на "семейном фото"

Российский президент стал одной из главных фигур саммита

567

Самые экстравагантные костюмы Жанны Агузаровой

Артистка отмечает круглую дату

567

Похудевшая Снигирь удивила изможденным видом

Изменившаяся после родов актриса снялась без макияжа

567

На Неделе моды показали "распухших" девушек

Голландский дизайнерский дуэт Виктора Хорстинга и Рольфа Снорена вновь шокировал публику на Парижской неделе моды

567

70-летнего Сталлоне изуродовал ботокс

Актер всеми силами пытается удержать молодость

567

загрузить ещё

Происшествия

Москвич десять лет держал мальчика в секс-рабстве

Против него возбуждено уголовное дело
Шоу-бизнес

Вера Глаголева пустилась в пляс на свадьбе дочери

Актриса развлеклась во второй день торжества

Политика

Белоруссия воткнула нож в спину России
Порошенко дал заднюю со вступлением в НАТО
На G20 спрятали украинских силовиков после встречи Путина и Трампа
Американцам предсказали фиаско в Афганистане

Шоу-бизнес

Вера Глаголева пустилась в пляс на свадьбе дочери
Подруги Барановской накинулись на Аршавина
60-летний Юрий Стоянов о внебрачной дочери
Тарасов притащил к матери очередную любовницу

Проишествия

Москвич десять лет держал мальчика в секс-рабстве
Ревнивица избила мужа за лайки "уродинам"
Москвич десять дней держал тело матери в морозилке
Раскрыта тайна странной смерти россиянки на Крите

Lifestyle

Почему жена художника Глазунова покончила с собой
Этуш заново учится ходить из-за страшной травмы
Юрий Николаев назвал самых ярких выпускников "Утренней звезды"
Деятели культуры поддержали предложение ОНФ об индексации президентских грантов
Шоу-бизнес

Известный певец венчается с многодетной матерью

Влюбленные рассказали о радостном событии
Шоу-бизнес

Маша Малиновская призналась в наркомании

Известная телеведущая уверена, что от ее зависимости нет исцеления
Шоу-бизнес

Звезда "Дома-2" в тяжелом состоянии после 15-й пластики

Парню грозит летальный исход
Шоу-бизнес

У жены Аршавина сдали нервы из-за Барановской

Супруга футболиста внесла ясность в сложную ситуацию

Гороскоп

Астрологический прогноз с 10 по 16 июля
Самбурская выберет супруга из трех любовников
Совет на выходные
Отношения Тарасова и Костенко под угрозой

Фоторепортажи

Фанаты русского рока извалялись в грязи
Шикарная свадьба Овечкина и Шубской
Саммит G20 под звуки поцелуев
Как растет сын Жанны Фриске

Спорт

Корея отомстила России за Виктора Ана
Чемпионка Мустафина впервые опубликовала фото дочери
Знаменитая фигуристка пожаловалась на провалы в памяти
Теннисист съел муравья на матче Уимблдона (видео)

Регионы

Возмутивший Путина "борзотой" директор завода пошел на крайние меры
87-летняя бабушка выжила после трех дней блужданий в лесу
Президентом "Нашествия" стал Сергей Шнуров
Челябинец закопал расчлененного ребенка и помог его найти
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru