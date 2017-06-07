Известная российская актриса поразила "Кинотавр" голой грудью

В Сети уже вовсю обсуждают наряды известных актрис на церемонии открытия XXVIII фестиваля "Кинотавр" в Сочи. Громче всех заявила о себе звезда фильмов "Хардкор" и "На краю стою" Дарья Чаруша, блиставшая в "голом" платье.

В Сочи 7 июня торжественно открылся XXVIII фестиваль российского кино "Кинотавр". На красной дорожке церемонии появились самые красивые и успешные звезды отечественного шоу-бизнеса.

Некоторые актрисы блистали в предельно откровенных нарядах. Например, Лиза Боярская и Светлана Ходченкова выглядели соблазнительно в платьях с открытым верхом и глубоким декольте.

Порадовала мужской взор и сексапильная Наталья Чистякова-Ионова (Глюк'oZa), которая теперь не только певица, но и актриса. Она снялась в комедии "Бабушка легкого поведения".

Однако в плане эротизма указанных выше красоток все же обставила их коллега Дарья Чаруша, богатая на достоинства. Под прозрачной, невесомой тканью наряда артистки можно разглядеть ее роскошный бюст.

Пользователи Сети уже оценили откровенный наряд Дарьи. "Девушки, мотайте на ус, как внимание привлечь ))) даже ни разу не слышал о ней, а теперь запомню", – пошутил один из комментаторов. Надо отдать должное Чаруше, в свои 36 лет обаятельная артистка успела сняться в почти 50 фильмах и сериалах.