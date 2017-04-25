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Апрель 25, 2017
просмотры: 123

Ирина Безрукова восхитила молодостью

567

В Москве состоялся звездный коктейль по случаю открытия фирменного бутика солнцезащитных очков и головных уборов LuckyLOOK. Звездной гостьей вечера стала актриса Ирина Безрукова. Многие отметили, что артистка, вероятно, обладает каким-то волшебным рецептом, который позволяет ей сохранять молодость и красоту.

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