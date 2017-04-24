Пресняков порадовал младшую сестру Клаву

Старший сын Кристины Орбакайте Никита Пресняков стал главной звездой премьеры анимационного фильма "РОК ДОГ" – первого мультфильма о рок-н-ролле. Он озвучил главного героя ленты – пса Боуди.

Старания певца оценили его мама и младшая сестра Клавдия. Девочка с большим интересом смотрела мультфильм. Другие знаменитости, пришедшие на премьеру с детьми, тоже остались в восторге от ленты.